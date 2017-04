Excellente performance des Libellules au championnat provincial benjamin de volleyball Québec

C’est toute une organisation que les Libellules ont mise en place pour recevoir plus de 600 athlètes, tous les parents et amis de ces derniers. C’est plus d’une soixantaine de bénévoles, qui ont été requis, pour recevoir plus de 2000 personnes qui provenaient de tous les coins de la province. Le comité organisateur, avec Julie Lachapelle et Benoit Coulombe à sa tête, tient à remercier toutes les personnes et institutions qui ont participé à cette grande fête du Volleyball Québécois.

Côté compétition les Libellules ont finalement décroché la médaille d’argent dans la division 1 section 1. La formation, dirigée par Manon et Michel Gravel, a tour à tour défait l’Impact du Collège Durocher à St-Lambert, Le Clamik de l’Assomption, l’Aftershok de Montréal, l’Attaque de Trois-Rivières, les Citadins de Vaudreuil pour finalement s’avouer vaincue devant les Griffons de l’Outaouais par 25 – 18 et 26 – 24 en grande finale. Quand même une belle prestation pour cette jeune formation. Elle aura l’occasion de se reprendre lors du championnat provincial scolaire qui se déroulera à Trois-Rivières la fin semaine du 7, 8 et 9 avril prochain.

D’autre part les jeunes Libellules initiation ont réussi à prendre la médaille de bronze dans la division 2, section 2 devant le Celtique atome de Montréal. Une autre belle expérience pour ces jeunes filles dirigées par Caroline Robillard, Léanne Payette et Andréann Gadoury. Elles auront quelques années devant elles pour remonter au classement.

Félicitation à toutes les Libellules participantes.