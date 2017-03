Des élèves de l'école secondaire de l'Érablière colorent les familles pour la santé et l'éducation!

Fort du succès obtenu au cours des trois dernières années, les élèves du programme Ouverture sur le monde (POM) de l’école secondaire de l’Érablière de St-Félix-de-Valois se préparent pour le retour de leur populaire événement. En effet, la Course en couleurs revient pour une quatrième édition! Ce projet un peu fou sorti tout droit de l’esprit d’une jeune finissante de ce programme, Ariane Gingras, est une activité familiale de type « Color Me Rad » ou « The Color Run ». Au cours de cette course, les participants doivent parcourir à leur rythme trois kilomètres. Durant leur aventure, ceux-ci traverseront trois stations de couleur, endroits où ils seront aspergés d’une poudre colorée non toxique à base de fécule de maïs.

À nouveau, cette année, les profits amassés seront remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, au programme POM, pour permettre aux jeunes en faisant partie de prendre part à des projets d’engagement communautaire, et à l’établissement scolaire! Autre changement, l’organisation désire accueillir 1 800 coureurs qui seront répartis sur six départs, alors que la troisième édition de l’événement a attiré plus de 1 600 coureurs! Ce succès, doublé de la contribution de généreux partenaires, aura permis de remettre plus de 11 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et 1 500 $ au programme POM.

Les jeunes se mettent encore cette année cet objectif ambitieux pour l’édition 2017, soit celui d’amasser plus de 15 000 $, entre autres pour l’amélioration des soins et des services de santé pour la population du nord de la région, via la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Nous vous invitons à prendre part à cette grande célébration colorée de la vie! L’activité aura lieu le dimanche 4 juin 2017, mais les inscriptions peuvent se faire dès maintenant sur le site www.coursecouleurs.com! Faites vite, on rappelle que les places sont limitées à 1 800 coureurs!

Le plaisir sera donc au rendez-vous pour les gens de la région, en famille ou entre amis, lors de cette course haute en couleurs!