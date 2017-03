Les athlètes de l’académie Antoine-Manseau font honneur à leur école!

L’Académie Antoine-Manseau tient à souligner la performance exceptionnelle de l’équipe benjamine masculine de futsal qui, après un début de saison très difficile, a terminé au 4e rang de la ligue. Lors du régional, qui se déroulait ce dimanche à l’Académie Ste-Thérèse, l'équipe affrontait les champions de la saison en demi-finale et les a vaincus 7 à 4. En grande finale, ils ont battu l’Académie Lafontaine 4 à 3 en fusillade.

Notre équipe est donc championne des régionaux et représentera la région Laurentides-Lanaudière au championnat provincial qui se déroulera en fin de semaine à Trois-Rivières. Félicitations à Edouard Florvil, Patient Katembo, Christopher Marchand, Vincent Marcil, Samuel Marroquin, Thomas Morency, Félix-Antoine Patry et Vincent Pignatel!



Sur la photo:

1re rangée: Christopher Marchand, Patient Katembo, Vincent Marcil et Édouard Florvil

2e rangée: Musa Vivien Katembo (entraîneur), Thomas Morency, Vincent Pignatel, Félix-Antoine Patry et Samuel Marroquin