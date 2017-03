Superbe victoire des libellules benjamines

C’est dimanche dernier, le 19 mars à l’Académie Ste-Thérèse que se déroulait le championnat régional scolaire benjamin de la région Laurentides-Lanaudière.

Les Libellules benjamines, dirigées par Manon et Michel Gravel, ont profité du moment pour connaître une journée parfaite de 5 victoires consécutives pour se mériter l’or et la bannière de championnat. Plus encore, la formation de l’école secondaire Thérèse-Martin, par cette victoire s’est mérité le droit de représenter la région lors du championnat provincial scolaire qui se tiendra les 6 – 7 et 8 avril prochain à Trois-Rivières. Une seule équipe féminine était acceptée et les Libellules ont fait en sorte que ce soit leur équipe en triomphant en grande finale contre l’Académie Ste-Thérèse.

Bravo à nos représentantes.