Les inscriptions sont débutés pour la 4e édition de la course aux 1000 pieds

C’est dans un peu plus de 1 mois et demi qu’aura lieu la 4e édition de la course aux 1000 pieds, le 7 mai 2017 à Joliette.

La course aux 1000 pieds revient déjà pour une 4e édition! L’an dernier, l’évènement organisé au profit de la Fondation des Samares avait attiré plus de 4 500 personnes, dont 2 500 coureurs.

Le 21,1 km fait son entrée parmi les épreuves

« Parmi les principales nouveautés pour la 4e édition, la plus importante est l’arrivée du parcours de 21,1 km, qui remplacera le 20 km, explique le responsable de l’organisation, Mathieu Dufresne. Nous avons apporté ce changement pour répondre à une forte demande. C’est vraiment important pour nous d’améliorer l’expérience des coureurs et des spectateurs à chaque édition. »

Les coureurs ont le choix de s’inscrire dans les épreuves du 2 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et la Bout’chou (300 mètres) qui se déroulent dans les pistes cyclables du parc Louis-Querbes et les rues de la ville de Joliette.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 1 350 coureurs sont déjà inscrits dans l’une des cinq épreuves indique Mathieu Dufresne, qui rappelle que le succès de cet événement croît d’année en année. D’ailleurs, l’organisation a pris la décision de monter la limite des inscriptions à 1 000 coureurs dans l’épreuve du 2 km pour répondre à la demande.

Le responsable indique également que les prix d’inscriptions sont très abordables afin de favoriser la participation du plus grand nombre. Les inscriptions coûtent en effet 5 $ en tout temps pour les enfants de moins de 16 ans. Les gens intéressés peuvent s’inscrire jusqu’à la course sur : www.courseaux1000pieds.org

Les fidèles commanditaires ont tous reconfirmé leur partenariat. L’entreprise Clinique Dynamik de Joliette fait toutefois son apparition pour commanditer l’épreuve du 21,1 km. Les organisateurs de la course remercient grandement l’ensemble de leurs partenaires, notamment la Ville de Joliette et Desjardins, sans qui cet événement n’aurait pas eu le succès qu’on lui connait.

Le défi entreprise revient pour une 2e année

Le Défi groupes/entreprises revient pour une deuxième année consécutive. Les entreprises de la région pourront inscrire une équipe de 5 à 10 coureurs pour effectuer un relais de 10 x 1 km. Chaque participant de l’équipe devra effectuer une boucle de 1 km avant de passer le relais à son coéquipier. « L’équipe Ratelle-Karbur remet son trophée en jeu cette année et elle est bien décidée à le garder », explique M. Dufresne. « Le défi est lancé aux entreprises de lui prendre! »

Cette année, les organisateurs espèrent doubler la participation dans cette épreuve et atteindre trente entreprises d’inscrites.

Objectif de 40 000 $ entièrement reversés à la Fondation des Samares

Comme pour les années précédentes, l’ensemble des profits de la course sera versé à la Fondation des Samares. Cette année, l’objectif est de 40 000 $.

Rappelons que chaque année la Fondation des Samares finance une cinquantaine de projets dans les écoles du territoire de la commission scolaire du même nom afin de favoriser la persévérance scolaire. Le financement permet aux professeurs de créer des projets de toute sorte : semaine de lecture, projets d’arts (photo, théâtre), projets sportifs (course, hockey, etc.), projets culinaires, etc. Ces projets ne pourraient voir le jour sans le support de la Fondation.

La mission de la Fondation des Samares est d’encourager la réussite des jeunes et la persévérance scolaire. Depuis sa création il y a 13 ans, c’est plus de 1,1 million de dollars qui a été investi dans 400 projets dans notre milieu.