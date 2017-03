Nouvelle coordonnatrice chez Gym Annalie

La direction du club Gym Annalie est fière d’annoncer la nomination de Mme Nancy Tellier au poste de coordonnatrice au sein du club de gymnastique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Tellier pourra non seulement appuyer nos entraîneurs dans le développement de nos athlètes, mais également s’occuper de la promotion de nos services tout en développant une belle structure gymnique. Elle sera également responsable des gymnastes du groupe Défi dans le volet compétitif chez Gym Annalie en collaboration avec Mme Marie-Christine Dozois. Son arrivée dans notre équipe est une excellente nouvelle.

Mme Tellier possède une expérience de plus de vingt ans dans le domaine gymnique avec ses onze années au sein du Club Gymnacentre de Montréal en tant qu’entraîneur de gymnastique ainsi que trois années auprès du Club Méga-Gym de Blainville en tant que superviseure du secteur compétitif, récréatif, et défi ainsi qu’adjointe à la direction. Mme Tellier possède également une formation en secrétariat, est titulaire d’une formation PNCE de niveau 3 et est aussi coordonnatrice des Jeux de Montréal en gymnastique artistique depuis 2009 et évaluatrice-ressource du circuit régional 1-2 et défi 1-2 de l’Association régionale de gymnastique Montréal-Concordia, depuis 2008.