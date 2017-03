C’est à Sarasota, en Floride, que se déroulait le Championnat Nord-américain junior CAMTRI de triathlon. Cette compétition regroupait les meilleurs triathlètes des États-Unis, du Canada et du Mexique dans une compétition de type « sprint » (750m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied). Exactement le même format qu’il y aura au triathlon Joliette le 4 juin prochain.

Invité au camp des meilleurs espoirs du Québec, Rémi (17 ans) , qui fait partie du programme sport-étude Triathlon de l’école secondaire Thérèse-Martin, et qui est actuellement étudiant en 5e secondaire, vivait son baptême d’une compétition aussi relevée, réservée aux athlètes de 19 ans et moins.

Un départ de natation en plongeant d’un quai pour les 65 athlètes inscrits promettait de la bousculade à la première bouée qui se situait à 250 mètres et il y en a eu. Son premier commentaires à la fin de la course a été « je me suis fait ramasser à la première bouée!!! »

Les objectifs de course pour lui étaient de sortir de là avec de bonnes sensations, et de bien gérer sa course. Il a fait beaucoup mieux que cela en se positionnant en excellente position parmi les athlètes canadiens et québécois grâce à une très bonne natation, un excellent parcours de vélo et une excellente course à pied pour lui.

Rémi a en effet négocié le parcours de 18.5 km de vélo en 27 mn 47 sec (pour une moyenne d’environ 40 km/h) pour ensuite réussir un très bon 5km de course en 18mn21. Sa 27e position « over-all » et sa 7e position Canadienne (5e position Québécoise) est de très bon augure pour la saison junior élite Québécoise qui approche à grands pas.