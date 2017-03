Des Jet Triathlon en camp d’entraînement en Floride

Plusieurs anciens et actuels membres de JET TRIATHLON sont présentement en camp d’entraînement à Clermont et Floride sur l’invitation de la Fédération de triathlon du Québec. Les meilleurs espoirs québécois (37 athlètes) se sont tous retrouvés en Floride afin de préparer la saison estivale qui approche et aussi pour se mesurer aux athlètes américains dans une compétition Draft Legal.

Parmi eux, Thomas Windish et Séverine Bouchez, anciens du club et évoluant en catégorie U23 élite ainsi que Émie Houle et Rémi Poirier, actuels membres du club et inscrits au Sport-Étude Triathlon à l’école secondaire Thérèse-Martin sont à l’entraînement sous la supervision des entraîneurs de l’équipe du Québec. Alain Labarre, entraîneur en chef de Jet triathlon était aussi présent à titre d’entraîneur pour la Fédération lors de la première semaine du camp.

Les longues sorties de vélo sont à l’honneur et les entraînements en haute intensité en course et natation. Les athlètes sont aussi invités à participer à une compétition « sillonnage » lors de ce séjour.

Émie Houle a offert une très bonne performance en catégorie 16 ans et moins élite filles dans une compétition très relevé et incluant 55 athlètes. Émie a pu faire une nage efficace malgré des vagues imposantes et se positionner dans le peloton principal en tête en vélo, à la sortie de vélo, la course à pied allait déterminer le rang des participants dans les 11 athlètes en tête. Émie a réussi à prendre le 8e rang.

Séverine Bouchez, inscrite à la course U25 drafting a dominé sa course avec une natation de haut nouveau et un parcours vélo très puissant. Elle s’est échappée en solitaire pour ensuite réussir une bonne course à pied et terminer 11 secondes devant la deuxième position.

Thomas, Séverine et Rémi étaient en compétition samedi passé à Sarasota dans une course très importante le championnat Nord-Américain CAMTRI junior pour Rémi et le championnat élite CAMTRI Championship pour Séverine et Thomas