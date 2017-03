Un nouveau nom pour les équipes sportives du Cégep à Joliette!

Vent de changement et de renouveau au Cégep à Joliette! Après avoir fièrement porté le chandail Les Pistolets pendant plus de 50 ans, les équipes sportives du Cégep honoreront, dès l'automne 2017, un tout nouveau nom : Le Trad.



Alors que le Cégep a entamé une campagne de promotion institutionnelle à l’automne 2016 dans le but de renouveler et d’actualiser son image, l’équipe de direction a souhaité créer un sentiment d’appartenance auprès de la génération actuelle et de proposer un nom rassembleur, symbolique et surtout à connotation plus positive pour les étudiants.



En effet, lorsque des événements violents et tragiques se sont déroulés dans des établissements scolaires dans le passé, le nom d’équipe Les Pistolets a occasionné un certain malaise et la communauté collégiale du Cégep a ressenti le besoin de s’allier autour d'une image davantage porteuse de valeurs partagées.



Au cours de l’automne dernier, quatre noms, tous en lien avec l’histoire de la ville et/ou du Cégep à Joliette, ont été soumis au vote auprès de la communauté collégiale afin de s’assurer que tous s’approprient ce nouveau nom. Au final, c’est Le Trad qui a été choisi comme grand gagnant. Lanaudière est le berceau du folklore québécois et a vu naître un grand nombre de groupes traditionnels dans son histoire. En plus, le Cégep à Joliette est le seul collège à offrir le programme de musique traditionnelle, ce qui est une très grande fierté pour les étudiants ainsi que pour toute la région lanaudoise.



« Ce changement de nom est à l'image de notre établissement, riche de son histoire, respectueux de ses traditions, mais résolument tourné vers l'avenir et ayant pour objectif de favoriser le développement académique, culturel et sportif de nos étudiants, tout en tenant compte des valeurs que nous souhaitons mettre de l'avant. Aussi, je tiens à souligner que nous avons un immense respect pour tous ceux et celles qui ont porté fièrement le chandail Les Pistolets et nous les remercions d’avoir si bien représenté notre Cégep, et ce, depuis plus de 50 ans! », d’affirmer madame Hélène Bailleu, directrice du Cégep à Joliette.



La communauté collégiale est enchantée de cette nouvelle et a vraiment hâte de découvrir le logo ainsi que les nouveaux habits sportifs aux couleurs du nom Le Trad. Un lancement officiel aura lieu au Cégep d’ici la fin de la session.