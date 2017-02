Le Club de compétition Val-Saint-Côme et ses athlètes U8 et U10 se démarquent au Mont Garceau

Le dimanche 5 février se tenait au Mont Garceau une épreuve d’habiletés adressée aux skieurs des niveaux U8 (nés en 2009) et U10 (nés en 2007 et 2008). Les skieurs des clubs de compétition de La Réserve, du Mont Garceau et de Val-Saint-Côme devaient compléter 4 parcours/stations d’habiletés leur procurant des points, une formule nouvelle et innovatrice qui permettait aux jeunes athlètes de travailler autrement.

Le Club de compétition Val-Saint-Côme a remporté les deux trophées d’équipe (décernés à l’équipe ayant conservé la meilleure moyenne cumulative) pour les catégories U8 et U10!

Sur le plan individuel, plusieurs athlètes du Club de compétition Val-Saint-Côme se sont également démarqués. En effet, Naéva Larivée et Arnaud Ducharme ont tous deux remporté une médaille d’argent (ex-aequo) dans les catégories U8 filles et U8 garçon, respectivement. Du côté des U10 filles, Clara Chaput a remporté l’or, Clémence Roy, l’argent (ex-aequo) et Ariane Malo a terminé cinquième (ex-aequo). Louis Michaud (U10 garçon) est reparti avec une médaille de bronze (également ex-aequo).

Bravo aux athlètes et à leurs coachs! Leur travail porte fruit.