Belle récoltée de médailles pour Gym Annalie

Les gymnastes du volet compétitif chez Gym Annalie ont participé à leur toute première compétition de niveau régional la semaine dernière et elles en sont ressorties avec une très belle récolte de médailles!

La panoplie de médailles se détaille ainsi (toutes en catégorie CR 1) : Anne-Frédérique Gadoury Lavallée, deux médailles d’or, Magalie Lajeunesse, médaille d’argent et médaille d’or, Joanik Ducharme, médaille d’or, Jade Brousseau, médaille d’or, Olivia Grâce Young, médaille d’or et mention d’honneur aux barres. Et finalement, Marie-Ange Ménard, Défi 1 réussi avec une mention d’honneur au trampoline.

En plus de ressortir avec de belles réussites, les gymnastes de Gym Annalie se sont classées parmi les premières au niveau de la compilation des résultats, et ce, lors de chaque bloc de compétition. Rappelons que le club de gymnastique n’est ouvert que depuis cinq mois à peine.