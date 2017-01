Jeux du Québec: La délégation de Lanaudière en mode préparation

Les préparatifs de la prochaine Finale des Jeux du Québec qui se déroulera à Alma, du 24 février au 4 mars 2017, avancent rapidement. La région Lanaudière sera représentée par plus de 200 athlètes qui seront encadrés par une cinquantaine d’entraineurs et d’accompagnateurs, et ce, dans 18 disciplines différentes.



Le 28 janvier dernier, à L’Épiphanie, avait lieu la formation des missionnaires qui animeront la délégation lanaudoise tout au long des Jeux. Madame Monique Doutre, chef de délégation, assure la coordination du programme tant au niveau des Finales régionales que la préparation pour la Finale provinciale.



Dans les prochains jours, une rencontre aura lieu pour les entraîneurs et les accompagnateurs afin de leur transmettre les informations importantes ainsi que les uniformes officiels de la délégation. De plus, une rencontre d’information pour les parents et les athlètes est prévue le 15 février prochain, dès 19 h 30, à l’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur située au 777, boul. Iberville, Repentigny.



Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec Loisir et Sport Lanaudière : info@loisir-lanaudiere.qc.ca ou directement avec madame Monique Doutre, coordonnatrice des Jeux du Québec, mdoutre@loisir-lanaudiere.qc.ca. Vous pouvez consulter la page Facebook : Jeux du Québec – Lanaudière.