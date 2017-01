Le Centre sportif et culturel de Brandon dépose sa candidature au concours Kraft Hockeyville!

Le Centre sportif et culturel de Brandon (CSCB) est heureux d’annoncer le dépôt de sa candidature au concours Kraft Hockeyville une 2e année consécutive.

« Nous sommes très enthousiastes à l’Idée de déposer notre projet à nouveau, mentionne madame Manon Rainville, présidente du CSCB. Situé en plein cœur de la ville, le CSCB constitue le poumon sportif de la région. Le fait de pouvoir procéder à des travaux majeurs constituerait un véritable électrochoc pour l’économie régionale et permettrait à des centaines d’enfants de pouvoir continuer d’assouvir leur passion pour le hockey et, plus largement, pour l’activité physique », ajoute-elle.

En effet, le grand gagnant du concours 2017 accueillera un match pré-saison de la LNH, recevra 100 000 $ pour des améliorations à son aréna et sera proclamé Kraft Hockeyville 2017.

Au cours des 11 dernières années, Kraft Hockeyville a remis plus de 3,8 millions de dollars à 88 communautés au Canada afin de rénover leur aréna.

Pour de plus amples détails sur le concours, visitez le site Web au www.khv2017.ca ou encore sa page Facebook.