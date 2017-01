Noémie Morin est 4e au Canada

Les meilleurs patineurs artistiques du Canada se sont rendus à Ottawa pour les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2017 et donnaient le coup d'envoi de l'année de célébration, à Ottawa, du 150e anniversaire du Canada.

Noémie Morin, 16 ans, membre du club de patinage artistique Les Étoiles d’Argent de Joliette fait partie de ces meilleurs patineurs et réalisait son rêve de petite fille de participer à des championnats nationaux. Plusieurs patineuses et patineurs rêvent de ces championnats mais très peu réussissent à se qualifier.

Patinant pour la première année dans la catégorie novice, Noémie avait réussi à obtenir son laisser-passer lors de Skate Canada Challenge en décembre dernier en se qualifiant 11e sur les 18 places de disponibles pour les Championnats nationaux et représentrait Patinage Québec.

L’immensité et l’impressionnante organisation de l’événement (aréna, glace, lumières, écrans géants, caméras et médias) n’aura pas nui à Noémie puisqu’elle est sautée sur la glace de l’aréna Place TD à Ottawa avec maturité, en confiance et a maîtrisé ses programmes d'une façon exceptionnelle avec plaisir, sans stress, en plus de charmer les officiels. Noémie a d’ailleurs donné sa première entrevue en anglais après son programme court.

Ayant offert un solide programme court, elle a pris le 2e rang après ce programme sur les 18 patineuses. Consciente de l’opportunité de son rang et de son avance, Noémie a conservé son focus pour son programme libre et d’un commun accord avec ses entraîneurs Yvan Desjardins et Violaine Émard de l’École Excellence Rosemère rien n’a été modifié dans les éléments prévus à son programme. Elle a offert un programme libre sans faute contenant deux doubles Axel et deux triples sauts lui permettant ainsi de réaliser deux records personnels un pour son programme libre, et l’autre pour la note combinée de ses deux programmes soit 117.80. Le calibre des prestations présentées par certaines patineuses étaient plus élevées puisqu’elles comptaient plus de trois triples sauts dans leur programme.

Noémie peut dire mission accomplie à sa première année Novice et ses premiers Championnats Nationaux puisqu’elle avait comme objectif de terminer dans le top 10 au Canada, mais avec les résultats obtenus lors de la présentation de ses deux programmes, elle termine au 4e rang des patineuses Novices au Canada.

La période de compétition étant terminée, Noémie a pris quelques jours de congés et dès son retour à l’entraînement à l’École Excellence Rosemère elle aura de nouveaux défis et objectifs dans l’apprentissage de nouveaux éléments et de nouvelles chorégraphies puisque l’an prochain elle sera dans la catégorie Junior.