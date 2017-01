Beaux résultats en course pour le Club de Compétition Val St-Côme

Le 7 janvier dernier les U12 s’affrontaient au Mont Gabriel pour un slalom, Alice Lebel du club s’est démarquée en terminant en quatrième place.

La même journée, c’était les gars U14 qui se mesuraient, parmi les 125 athlètes U14 inscrits à la course de Belle-Neige, Nathan Frederick du Club VSC termine la première manche en 3ième position. Et Mikael Arbec termine 5ième pour sa part. En cumulant la première et la deuxième manche, c’est Manuel Michaud qui termine 6ième et Mikael prend la 10ième place. Malheureusement, Nathan ne terminera pas la deuxième manche!

Pour les filles U14, le lendemain toujours à Belle Neige c’est Camille Savard qui termine 13ième au cumulatif des deux manches et ce sur 138 filles inscrites à la course.

Le 15 janvier dernier, nos plus jeunes les U8 et U10 se sont mesuré à la Réserve pour une course locale de Lanaudière. C’est en court rayon que nos filles ont brillé. Aude Beaudry termine première chez les U8 et les cinq premières positions sont remportés par nos jeunes filles du Club en U10. En première place, Clara Chaput, 2ième Jane Beaudry, 3ième Clémence Roy, 4ième Ariane Malo, et en 5ième Clémence Cousineau