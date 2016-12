Grand succes du tournoi recreatif des Libellules

Les Libellules cadettes et juvéniles organisaient samedi le 17 décembre dernier, à l’école secondaire Thérèse-Martin, un tournoi récréatif qui se voulait un excellent moyen d’autofinancement. Ce tournoi s’est révélé un grand succès et par le nombre d’équipes (28) et par la participation de plusieurs anciennes Libellules. C’est plus d’une vingtaine d’anciennes Libellules qui ont de nouveau foulé les gymnases dans lesquels, elles avaient jadis évolué.

Ce furent de belles retrouvailles et un réel plaisir pour les organisateurs de renouer.

Sur le plan sportif, le tournoi était très relevé et les spectateurs ont eu droit à de superbes performances.

Les Libellules ont décidé de réinviter ces équipes pour leur prochain tournoi qui se déroulera le 14 janvier 2017.