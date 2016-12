Noémie Morin sera des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2017

Noémie Morin 16 ans membre du club de patinage artistique « Les Étoiles d’Argent » de Joliette et membre de l’équipe du Québec de Patinage Québec pour une 2e année consécutive prenait part à la compétition nationale Skate Canada Challenge du 30 novembre au 4 décembre dernier à Pierrefonds dans la catégorie Novice.

Après avoir rencontré quelques difficultés lors de la présentation de son programme court et étant 19e au classement provisoire, Noémie devait offrir une solide performance lors de la présentation de son programme libre afin de se tailler une place parmi le top 18. Par sa force de caractère et sa détermination, Noémie est sautée sur la glace plus décidé que jamais et a offert une solide performance avec son programme « Les Misérables ». Cette performance lui a permis d’améliorer son classement et de terminer au 11e rang, ce qui lui a assuré sa place dans le top 18.

Noémie réalise son rêve et son objectif de participer aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2017 à Ottawa avec les meilleurs patineurs du pays. Les entraînements de Noémie se poursuivront avec son équipe d’entraîneurs sous la direction de Yvan Desjardins à l’École Excellence Rosemère afin d’élever le niveau de ses programmes. Elle pourra les présenter lors d’évaluation préparatoire en vue du championnat Canadien de Patinage Québec et lors de la compétition Invitation Pierrette Vaillant-Pierre à Rosemère au début janvier.