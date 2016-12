Nos bénévoles lanaudois remerciés à Québec lors du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

C’est lors de la remise des prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a rendu hommage aux 23 lauréats et lauréates régionaux qui se sont remarqués par leur engagement en loisir et en sport.

Rappelons que le prix Dollard-Morin, créé en 1992, est sous la responsabilité du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, Sports Québec et l’Association québécoise du loisir municipal. Il rend hommage à des personnes et à des organisations qui se sont distinguées au sein de leur communauté par la qualité de leur engagement dans les domaines du loisir et du sport.

Voici la liste des lauréats et lauréates pour le volet national :

• National Loisir – M. Richard M. Bégin

• National Sport – M. Jean-Yves Phaneuf

• Relève Loisir – M. Vincent Duval

• Relève Sport – M. Driguel Mambu Dos-Santos

• Soutien au bénévolat - Organisme – Club de natation Torpille, Repentigny

• Soutien au bénévolat - Municipalité – Arrondissement de Beauport – Ville de Québec



Notez que le lauréat régional, M. Pierre Giroux de Sainte-Marcelline-de-Kildare est Président du Club FADOQ de sa municipalité et il est aussi délégué de la Haute-Matawinie. Il est aussi responsable de l’hébergement des visiteurs français à l’occasion du 30e anniversaire du jumelage de sa municipalité avec la petite ville de Buisson de Cadouin. En 2017, le 60e anniversaire de Sainte-Marcelline sera célébré et pas question que l’apport des aînés dans l’histoire du village soit oublié! Il fait partie du comité organisateur. Leader énergique et soucieux de sa communauté, il a d’ailleurs, reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur en 2016.

Monsieur Patrick Cormier, président du Club Torpille, a reçu fièrement le prix dans la catégorie Organisme pour le volet national. Pour le Club, il est essentiel que les bénévoles se sentent appréciés et c’est pourquoi l’atmosphère, le sentiment d’appartenance et le bien-être sont une priorité. Ainsi, il y a toujours quelqu’un qui accueille les bénévoles. Ce sont la plupart du temps les parents des nageurs qui s’investissent dans ce bénévolat. Ils sont plus de 125 bénévoles pour un total de 250 heures par semaine. Le club de natation Torpille est une grande famille qui accomplit une multitude d’activités.