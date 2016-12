Beau succès pour les Libellules à Pierrefonds

C'est au Collège Beaubois, à Pierrefonds, que se tenait les dernières compétitions des Libellules cadettes et benjamines le 12 novembre dernier.

Les Libellules cadettes de Benoit Coulombe et André Trudel ont facilement battu le Klamik de l’Assomption en quart de finale, Louisville en demi-finale pour s’avouer vaincu en grande finale devant les Citadins de Vaudreuil par le pointage de 25 – 23 et 25 - 19. Les entraîneurs ont constaté une belle amélioration au service, au bloc et à l’attaque.

De leur côté, les benjamines se sont mérités la médaille d’or et la bannière de championnat.