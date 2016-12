HockeyQC Joliette au Championnat Provincial à RDS

L’émission qui met en lumière le talent des hockeyeurs du Québec, HOCKEYQC.CA, est présentée sur les ondes de RDS depuis le 15 octobre dernier. Cette année, pour sa 5e saison, le fidèle animateur Emmanuel Auger, que l’on connaît pour son rôle de hockeyeur dans Lance et Compte, et son équipe ont rencontré plus de 2 000 joueurs provenant de plus d’une dizaine de villes québécoises.



Le Championnat Provincial diffusé sur trois épisodes !

Vu la popularité du Championnat Provincial de Hockey Balle, les trois derniers épisodes de la série 2016 porteront sur cet évènement présenté dans la magnifique région de Charlevoix. Emmanuel Auger et son équipe présentent les meilleures équipes de Hockey Balle de la province dans tous les niveaux de jeu, plus de 1500 participants tenteront de remporter le titre et devenir champions provinciaux de l’édition 2016. Les trois épisodes mettent l’accent sur la passion et les aptitudes des joueurs et joueuses du Québec, notamment lors du concours de fusillades provinciales, évènement très populaire pour les téléspectateurs. Durant ces épisodes, les équipes de Montréal, Laval, St-Jérôme, Rive-Sud de Montréal/Montérégie, Lanaudière, Québec, Beauce, Shawinigan, Rimouski et Côte-Nord s'affrontent pour remporter le titre ultime. HockeyQC.ca, la série qui donne une voix au hockey amateur.



Vous pourrez voir les joueurs de votre région lors des trois épisodes diffusés les 19-26 novembre et 3 décembre prochain sur les ondes de RDS à 17 h 30.