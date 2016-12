Un athlète OSQ de Joliette à l'Assemblée nationale

L’Assemblée nationale du Québec accueillait aujourd'hui dix athlètes québécois médaillés des Jeux mondiaux d’été d’Olympiques spéciaux à Los Angeles en 2015.

Le nageur Valmor Quitich de Joliette, faisait partie des athlètes invités. Aux Jeux mondiaux de Los Angeles, Valmor Quitich a été double médaillé de bronze, au 25m dos et au 25m libre. Il a également terminé en 4e position au relais 4 x 25m avec ses coéquipiers québécois.

L’événement permettait de souligner les performances et la source d’inspiration que ces athlètes représentent pour tous les autres athlètes, mais également pour toutes les personnes qui présentent une déficience intellectuelle.

Les Jeux mondiaux d’été ont rassemblé plus de 6 500 athlètes de 170 pays. L’équipe du Canada était composée de 115 athlètes, dont 11 athlètes québécois qui ont fièrement représenté le Québec et ont su se démarquer par leur implication et leurs performances remarquables. À travers le monde, le mouvement des Olympiques spéciaux compte plus de 4,5 millions d’athlètes, dont 42 000 au Canada. Au Québec, ce sont plus de 6 250 athlètes qui proviennent de toutes les régions.