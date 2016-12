Les élèves des programmes Sport-Étude de Thérèse-Martin s’unissent pour remporter la bannière de Cross-Country chez les cadettes filles

Le réseau du sport-étudiant Laurentides Lanaudière a en effet annoncé les résultats officiels dernièrement concernant les championnats régionaux de cross-country.

Six catégories sont en compétition au secondaire soit :

 benjamins (gars et filles (sec1 et 2))

 cadets (gars et filles (sec 3 et 4))

 juvénile (gars et filles (sec5))

Pour remporter le championnat, l’école dont le total des rangs accumulés par ses 6 meilleurs athlètes est le plus bas remporte le championnat. Il faut donc beaucoup de profondeur et une excellente performance de tous les membres de l’équipe afin de repousser les concurrents plus bas dans le classement.

Pour Thérèse-Martin, l’équipe cadette fille était composée de 5 athlètes du Sport-Étude triathlon, 3 athlètes du Sport-Étude Ski de fond et 2 athlètes du sport-Étude Volleyball.

C’est en unissant leurs forces que les 3 programmes ont permis à l’école de remporter le championnat avec le plus petit total des points sur les 29 écoles présentent à ce championnat.

Notons que les cadets garçons sont venus prêt d’imiter les filles en terminant deuxième derrière l’École Secondaire des Trois-Saison et devant le Collège Saint-Sacrement.