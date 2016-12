Une émission de Hockeyqc.ca sur Joliette

Les joueurs de hockey balle et Dek Hockey de la renommée ligue HockeyQC Joliette seront en vedette le 9 novembre, lors de l'émission Hockeyqc.ca sur les ondes de RDS.

Ainsi, lors du troisième épisode de la série, Emmanuel Auger mettra en lumière la ligue et les équipes de la région de Lanaudière.

HockeyQC Joliette est actif depuis maintenant plus de 15 ans. Les activités ont lieu au complexe situé sur la rue Visitation à Saint-Charles-Borromée. HockeyQC Joliette compte maintenant dans ses rangs plus de 100 équipes.

Elle est réputée comme étant une pionnière parmi les ligues de hockey balle au Québec, elle se distingue par son esprit de camaraderie et le nombre d’équipes féminines participantes.

« Il y a tellement de talents au Québec! En visitant les quatre coins de la province, nous avons constaté que le niveau de jeu augmente chaque année. Il y a un réel « boum » au niveau des inscriptions dans les ligues de hockey amateurs. Cette année, par exemple, ce sont des centaines d’équipes qui se sont qualifiées pour le championnat provincial de Hockey Balle et Dek hockey qui avait lieu à Charlevoix. C’est toujours fascinant de voir que le sport peut être aussi rassembleur. Ici, tout le monde aime le hockey l’hiver comme l’été. Sur toutes les patinoires du Québec, on y retrouve la même ambiance, on se sent chez nous ! » mentionne Emmanuel Auger.

L'émission sera diffusée à RDS dès 19 heures le 5 novembre.