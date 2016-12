Excellent début de saison pour les Libellules

C’est à l’Université du Québec à Montréal que se tenait la première compétition de trois équipes des Libellules de l’école secondaire Thérèse-Martin les 15 et 16 octobre dernier. Les résultats ont été très concluants pour ces trois formations.

D’abord dans la catégorie benjamine, la formation de Manon Gravel s’est mérité la médaille d’or avec une performance sans tâche.

De plus les deux équipes cadettes ont compétitionné dans la catégorie supérieurs (juvénile) et les cadettes 2 dirigée par Yvon Turgeon et Julie Lachapelle s’est elle aussi mérité l’or alors que les Cadettes 1 de Benoit Coulombe et Caroline Fiset ont pris la 4e position. Ce fut un excellent résultat pour cette jeune formation de 15 ans qui compétitionnait contre des équipes formées d’athlètes de 17 ans.