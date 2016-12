C'est parti pour le club Gym Annalie et Éclipse Cheerleading

Plusieurs dignitaires ont assisté, le 13 octobre dernier, à l'ouverture du club de gymnastique Gym Annalie et Éclipse Cheerleading dans leurs locaux de Notre-Dame-des-Prairies.

Parmi les personnes présentes, il y avait le maire de Notre-Dame-des-Prairies, Alain Larue, le député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, et son attaché politique, Guillaume Freire, ainsi que Valérie Roy, attachée politique du bureau de Véronique Hivon, députée de Joliette.

Le Club Gym Annalie est né d'une passion commune de trois mères pour la gymnastique artistique. Les installations disposent de plusieurs équipements de gymnastique répondant à la réglementation de la Fédération de Gymnastique du Québec en plus d'une grande quantité de matelas de réception neuf et de qualité.

« Chez Gym Annalie, nos cours débutent dès un an, avec la participation des parents. Ces cours permettent aux petits de grimper, sauter, ramper et, bien sûr, s’amuser avec du matériel spécialisé et un encadrement adapté! Tout ceci en permettant à leur côté psychomoteur de se développer grandement en plus de socialiser avec d’autres enfants de leur âge », a précisé Mylène Gadoury, une des propriétaires du club en conférence de presse. Gym Annalie offre des cours pour tous les âges. Il est aussi possible de tenir des fêtes d'enfants animés à prix concurrentiel.

C'est en 2014 qu’Éclipse Cheerleading a débuté ses activités avec une équipe de niveau 4 nationale. Elle s'est classée sixième au Canada et quatrième au Québec. Il y avait deux équipes en 2015 soit une de niveau 4 et une de niveau 5 mondiale. L’équipe de niveau 5 a été à deux points seulement de se classer pour le Championnat du monde.

Pour la présente saison, il y cinq équipes soit mondial, national,précompétitif, récréatif et adulte. Il y a aussi du parascolaire de l’école Thérèse-Martin. En septembre 2017, un groupe de sport-étude en cheerleading débutera avec l’école Barthélémy-Joliette. Comme Gym Annalie, plusieurs cours sont offerts ainsi que des fêtes d'enfants animées.

Les athlètes peuvent profiter des installations depuis le début du mois de septembre.