Belle performance de Thérèse-Martin au championnat régional scolaire de cross-country

Jeudi le 6 octobre dernier avait lieu le championnat régional scolaire de cross-country à la polyvalente Bermon.

Plus de 1500 athlètes provenant de 32 écoles des Laurentides et de Lanaudières se disputaient les 18 médailles à l’enjeu et les 42 places disponibles en vue du championnat provincial.

La délégation de l’école secondaire Thérèse-Martin était constituée principalement des athlètes des programmes sport-étude en triathlon et en ski de fond.



Plusieurs performances exceptionnelles ont été réalisées par les athlètes de l’école. En effet, l’école termine dans le top 5 dans cinq des six catégories. Ce sont les cadets féminins qui ont mené la charge en remportant la bannière attribuée à la meilleure équipe. Les garçons cadets ont passé tout près de réaliser l’exploit de remporter un 2e titre d’affilé en terminant 2e.

Au chapitre des performances individuelles, c’est Émie Houle avec une 2e place chez les cadettes, Anael Michaud aussi 2e ainsi que Marc-Olivier Lozier avec une 3e place chez les cadets qui ont obtenus les meilleurs résultats. Rémi Poirier a terminé au pied du podium avec une superbe 4e place chez les juvéniles alors qu’Heidi Figueroa-Gosselin prenait le 5e rang chez les filles juvéniles. Tous ces athlètes ainsi que Lauriane Heynemand, 6e chez les cadettes, obtiennent leur qualification en vue du championnat provincial du 22 octobre prochain.



Enfin, mentionnons les performances d’Alice Poulin, 9e chez les benjamines, de Liam Varin-Grégoire 9e chez les cadets et de Frédérique Roberge, 9e aussi chez les juvéniles.