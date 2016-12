Les Cyclones viennent à bout de Mirabel-Blainville

Les Cyclones de Joliette-Crabtree étaient à domicile, le 7 octobre, alors qu'ils recevant les Monarques de Mirabel-Blainville.

La troupe de Mickael Dupuis a inscrit une sixième victoire en huit parties, en l'emportant 6-4. Les visiteurs ont pris l'avance 2-0 après seulement 47 secondes de jeu grâce à des buts de Patrick Castonguay et Frédérick Ouellet. Rémi Beaupré a réduit l'écart à 2-1 à 1:11 avec son cinquième. Vincent Ouellet a inscrit le troisième filet des Monarques à 7:18.

Au deuxième vingt, les Cyclones ont pris le contrôle du match avec trois buts soit le septième de David Fortier (4:22) ainsi que le premier et deuxième de la saison de Cédric Blais (6:01 et 10:51). C'était 4-3 Joliette-Crabtree après 40 minutes de jeu.

En troisième, les vainqueurs ont ajouté deux autres filets soit le second de la campagne de Frédéric Decelles (0:59) et le second du match de Fortier. Les Monarques ont complété la marque à 15:18. Alexandre Plourde a donné quatre buts sur 40 minutes, Jérémy Tremblay a été parfait en une période.

« Contrairement à Mirabel qui ont joué à deux trios toute la partie, on a pu démontrer la profondeur de l'équipe et tous les joueurs ont su apporter du positif et des bonnes choses. Nous avons exécuté le plan de match », a commenté l'entraîneur Dupuis après la partie.

Les Cyclones recevront Saint-Eustache, le 14 octobre, avant de rendre visite Mascouche deux jours plus tard.