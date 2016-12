Forget et Morier bientôt de retour avec les Sportifs

La direction des Sportifs de Joliette a fait le point, au cours des derniers jours, concernant la situation de certains joueurs qui n’ont pas encore joué cette saison.

Tout d’abord, Jean-René Forget se remet toujours de son opération à l’aine subie pendant la saison estivale. Il prévoit effectuer un retour au jeu au début du mois de novembre.

De son côté, Maxime Morier devait annoncer bientôt son retour au jeu, lui qui n’a disputé aucun match hors-concours en raison de son travail. Paul Shantz soigne encore quelques blessures, on ignore pour le moment quand il pourra effectuer sa rentrée avec l’équipe joliettaine.

Pour ce qui est de l’attaquant Yohan Perreault, il devrait être en uniforme pour les matchs du 14 et 15 octobre, contre Louiseville et Donnacona. Enfin, Sébastien Gauthier a choisi d’être réserviste cette saison.

L’an dernier, Forget a récolté six points (dont deux buts) en seulement huit parties, en saison régulière, en plus de passer 55 minutes de pénalité. Morier inscrit quatre points dont deux buts et 85 minutes de punition en 19 rencontres. Enfin, Perreault avait terminé la campagne avec quatre buts et cinq passes en 12 matchs.

« Les dirigeants de l'équipe. Nick Majeau, David Poulin, et Julien Durand ont travaillé fort tout l'été afin de présenter encore une équipe toujours aussi compétitive. Quand nous annonçons une signature, ceci implique que le joueur nous confirme qu'il jouera pour les Sportifs et pour aucune autre équipe », a précisé l’organisation dans un communiqué.

Rappelons que les Sportifs seront à Waterloo, le 8 octobre, pour y affronter les Maroons.