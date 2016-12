L'école Barthélemy-Joliette le plus important programme sportif attaché à une école secondaire publique au Québec

Les membres du conseil des commissaires ont remis une mention d'honneur à des représentants de l'école Barthélemy-Joliette afin de reconnaître les efforts qu'ils déploient depuis plusieurs années pour faire de la concentration en basketball et du programme de mini basket un très grand succès.

C'est en 1978 que le basketball parascolaire de l'école Barthélemy-Joliette a vu le jour. Grâce au travail colossal de l'équipe d'entraîneurs composée de Stéphane Parent et de Simon Mondor, onze équipes font maintenant partie de la ligue Laurentides-Lanaudière, soit plus de 120 joueuses et joueurs.

Ce programme possède même une notoriété provinciale. Depuis quelques années, plusieurs entraîneurs de basketball de niveau collégial AAA s'intéressent aux élèves de Barthélemy-Joliette.

En 2008, Stéphane Parent a mis sur pied le programme mini basket en rencontrant au préalable les directions des écoles primaires du bassin de Barthélemy-Joliette. L'objectif était d'assigner des entraîneurs, soit des élèves du secondaire de la concentration basketball, à des écoles dans le but que ces derniers donnent des pratiques de mini basket sur l'heure du dîner. La philosophie de ce programme est de rassembler toutes les classes de la société pour donner une chance à tous de pratiquer ce sport. Soulignons que cette activité est gratuite.

Devant la popularité grandissante de ce programme, des festivals de mini basket sont organisés deux fois par mois. Lors de ces événements, les écoles primaires se réunissent et jouent les unes contre les autres. Mentionnons que les arbitres sont tous des élèves de la concentration basketball de la deuxième et de la troisième secondaire de l'école. À ce jour, le programme mini basket compte plus de 400 élèves du primaire, 30 entraîneurs, 20 arbitres,12 écoles primaire, ce qui en fait le plus important (gros) programme sportif attaché à une école secondaire publique du Québec.