LNAH : Julien Brouillette signe une entente avec le Cool FM de Saint-Georges

Le Cool FM de Saint-Georges a annoncé lundi qu'il s'est entendu avec le défenseur Julien Brouillette sur les termes d'un contrat ouvert d'un mois.

Ainsi, Brouillette, originaire de Saint-Esprit, participera aux huit rencontres du mois d'octobre de la formation beauceronne. L'équipe tentera alors de le convaincre de signer une entente fermée pour le reste de la saison.

Le directeur général et entraîneur-chef, Dean Lygitsakos cache difficilement sa joie d'avoir mis sous contrat l'ancien des Capitals de Washington et des Jets de Winnipeg. « Nous sommes extrêmement fiers d'obtenir la confiance de Julien. Il est un vrai professionnel et une excellente personne. Cette embauche rayonne sur toute notre organisation qui s'efforce d'afficher le plus grand professionnalisme. La LNAH est une ligue améliorée quand un Julien Brouillette accepte d'y évoluer. C'est la preuve qu'elle est reconnue », mentionne-t-il.

Celui-ci ajoute qu'il a exceptionnellement consenti un contrat d'un mois à l'ancien des Saguenéens pour plusieurs raisons. « Il a été d'une transparence hors du commun avec nous. Il est en transition dans sa carrière et il veut être certain de faire les choses dans le bon ordre. Je ne veux pas le brusquer. Nous échangeons quotidiennement sur nos situations respectives. Il est au courant que notre souhait le plus cher est qu'il décide de rester toute la saison avec nous. Il nous rend considérablement meilleurs. Les gagnants comme lui sont attirés par l'espoir de gagner. À nous de faire en sorte qu'il désire demeurer avec nous en alignant les victoires », complète le grand manitou du Cool FM.

Rappelons que le Lavallois de 29 ans a joué un total de 11 parties dans la Ligue nationale de hockey entre 2013 et 2015. L'an dernier, il a évolué du côté de Karlskrona, dans la Ligue élite de Suède, où il a amassé 17 points en 52 parties.