3200 participants aux championnats régionaux scolaires de cross-country, région Laurentides-Lanaudière!

Les championnats régionaux de cross-country du Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière se tiendront le mercredi 5 octobre pour le primaire et le jeudi 6 octobre pour le secondaire à l’école secondaire Bermon à Saint-Gabriel-de-Brandon, au 1919, 6e rang, à compter de 10h chaque jour.

Cet événement a pour but d’une part, de déterminer les gagnants dans chacune des catégories, en plus de remettre les bannières aux écoles, et d’autre part, de nommer notre délégation au championnat provincial scolaire.

Vous pourrez venir encourager les 1100 jeunes du primaire, ainsi que les 2100 jeunes du secondaire. Les horaires détaillés de la journée seront disponibles sur les pages de notre site Internet : pour le primaire http://ll.rseq.ca/display/ARSELLWeb/CRS+Cross-country+primaire, et secondaire : http://ll.rseq.ca/pages/viewpage.action?pageId=362310

De par leurs résultats de la journée, 10 participants du primaire et 42 du secondaire représenteront notre région lors du championnat provincial scolaire. Cet événement provincial aura lieu les 21 et 22 octobre prochain, en Mauricie, à l’école secondaire Du Rocher à Grand-Mère.

La réussite de ces championnats témoigne une fois de plus du dynamisme et de l’enthousiasme de tous les partenaires du réseau du sport étudiant Laurentides-Lanaudière. Nous tenons à remercier et souligner l’implication de l’école secondaire Bermon.

Nous désirons souligner l’apport important de tous nos partenaires financiers et surtout, féliciter tous les élèves-athlètes, qui par leur détermination, sont assurément des modèles pour nous tous!