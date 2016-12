Les Cyclones écrasés 9-4

Les Cyclones de Joliette-Crabtree, de la Ligue Junior AA Laurentides-Lanaudière, disputaient une rencontre à l'aréna Familiprix de Saint-Gabriel-de-Brandon, le 1er octobre, alors que les Pétroles Courchesne de Nicolet étaient les visiteurs.

Ceux-ci ont complètement dominés leurs adversaires, en remportant une victoire facile de 9 à 4. David Fortier a donné l'avance à Joliette-Crabtree dès la 15e seconde avec son cinquième de la saison. Nicolet a répliqué avec deux buts en 2:39. Tommi Ouimet a créé l'égalité pour les locaux à 11:09.

Jérémie Beauchemin a redonné l'avance aux visiteurs à 1:50. Mais Fortier, avec son second du match, recréait à nouveau l'égalité 13 secondes plus tard. C'est alors que les Pétroles Courchesne ont marqué trois fois en peu plus de six minutes. Christophe Lafontaine a redonné espoir au Cyclones avec son premier de la campagne à 15:51, c'était 6-4 Nicolet après 40 minutes de jeu.

Les visiteurs ont complètement dominé la troisième avec trois autres buts. Jérémy Tremblay (six buts en 35 minutes) et Alexandre Plourde se sont partagés le travail devant la cage des perdants.

Le prochain match des Cyclones aura lieu le 7 octobre, au Centre Récréatif Marcel-Bonin alors que Mirabel-Blainville sera le visiteur dès 20 heures.