Deux lanaudois reçoivent le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière ainsi que le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, félicitent M. Gilbert Lane (motoneige) et M. Réjean Dupuis (VTT), lauréats de la région de Lanaudière du Prix reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR) pour leur apport inestimable à l'industrie des VHR et aux retombées économiques qui en découlent.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le mercredi 28 septembre à l'Assemblée nationale du Québec. Deux bénévoles par région, soit un pour la motoneige et un pour le VTT, ont remporté les honneurs à l'occasion de cette soirée qui visait à reconnaître leur engagement dans la pratique de la motoneige ou du VTT.

« Les nombreuses heures de travail des bénévoles sont essentielles pour assurer la pérennité de la pratique du VHR et la sécurité des adeptes. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que nous reconnaissons le dévouement de ces femmes et de ces hommes qui appuient toute une industrie à bout de bras et qui contribuent par le fait même à la vitalité économique de leur région », a affirmé le ministre Lessard.

« L'industrie du VHR génère des retombées économiques non négligeables pour la région de Lanaudière. C'est grâce à l'engagement infaillible de nos bénévoles que nous pouvons compter sur un réseau de sentiers d'une qualité exceptionnelle. Je salue leur travail acharné et les invite à poursuivre leurs efforts au sein de leur communauté », a ajouté la ministre Thériault.

En 2015, on comptait près de 600 000 véhicules hors route immatriculés au Québec. L'ensemble des sentiers de la province regroupe plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT.

Pour plus d'information sur le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, consulter le site Web du Ministère au www.transports.gouv.qc.ca.