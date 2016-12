Coupe Québec de cyclo-cross à Saint-Charles-Borromée

C’est dimanche dernier que la tradition de cyclo-cross au parc Saint-Jean-Bosco s’est continuée avec près de 200 coureurs pour la coupe Québec.

Depuis quelques années déjà, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée est fière partenaire des compétitions régionales et provinciales de cyclo-cross.

Jean Bernier, bénévole et organisateur depuis 2006, se dit fier de la journée de compétition et content du taux de participation élevé. Les participants, âgés de 9 à 67 ans, ont pris part au parcours installé sur tout le site du parc Saint-Jean-Bosco selon leur catégorie respective.

Il est à noter que le cyclo-cross est un sport qui mélange le vélo de montagne et le vélo de route. Les coureurs sont appelés à monter et descendre très rapidement de leur vélo afin de prendre les chemins raides ou boueux sur leur parcours de course. Évidemment, ce sport demande de la technique et impose aux participants d’user d’agilité.

La Municipalité de Saint-Charles-Borromée tient à remercier les coureurs, les organisateurs, ainsi que tous les bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin à la tenue de cet événement.