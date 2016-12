Pierre Jr Heynemand remporte l'or à Oklahoma City

Le triathlète lanaudois Pierre Jr Heynemand a remporté l'or de sa catégofie lors du championnat du monde de triathlon ITU d'Oklahoma City, le 24 septembre.

La compétition consistait en un quatre kilomètres de nage, 120 km de vélo et 30 km de course à pied. « J'étais parti directement de Madison pour me rendre à Oklahoma City, le retour à la maison entre les deux épreuves impliquant trop de déplacements. J'ai pu faire la reconnaissance des parcours à plusieurs reprises, celui de vélo est relativement plat, le vent serait la difficulté du parcours », a mentionné Heynemand au Journal.

Le prairiquois ne s'était fixé qu'un objectif: finir dans les trois premiers de sa division. Le départ s'est fait dans le lac Efner en face de la ville d'Oklahoma City, une boucle de deux kilomètres qui devait être faite deux fois par les participants.

La partie vélo consistait à effectuer deux boucles d'environ 40 km reliées par un tronçon d'environ 20 km pour un total de 120 km dans la région rurale d'Oklahoma City.

Enfin, la course à pied de 30 km était disputée sur 3 boucles de 10 km ce qui nous permettait de passer à plusieurs reprises près de la transition.

Pierre Jr Heynemand a terminé les trois disciplines en un temps de 7:05:11. « Je suis heureux de ma performance me donnant la 7e position au général des athlètes groupe d'âge et la 1ère position de ma catégorie. Je suis champion mondial de triathlon longue distance de ma division pour la première fois de ma carrière », a-t-il commenté.

Sa performance est d'autant plus méritoire car il y a un an presque jour pour jour, le 17 septembre 2015, il était victime d'un accident de vélo à Saint-Jean-de-Matha, un véhicule l'ayant heurté. Souffrant de plusieurs fractures, il avait dû renoncer à participer au Ironman d’ Hawaï