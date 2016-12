Trois-Rivières font subir un premier revers pour les Cyclones

Les Draveurs de Trois-Rivières ont infligé une première défaite aux Cyclones de Joliette-Crabtree, dans la Ligue de hockey Junior AA Laurentides-Lanaudiere.

Les Draveurs l'ont emporté par la marque de 7 à 4, au Centre Récréatif Marcel-Bonin, le 23 septembre. Frédéric Decelles, avec son premier de la saison, avait donné l'avance aux Cyclones dès la 73e seconde de jeu mais Louis-Charles Croteau a créé l'égalité pour les visiteurs, avec 54 secondes à faire en première.

Trois-Rivières a marqué trois buts en peu plus de six minutes en deuxième. Christophe Lévesque a réduit l'écart à 4-2, à 14:42, avec son second de la campagne.

Les Draveurs ont ajouté un cinquième but à 7:50 du dernier vingt. Tommi Ouimet (1er) et David Fortier (4e) ont permis aux locaux de réduire à l'écart à 5-4, tard dans la période. Mais Trois-Rivières a inscrit deux autres filets dans la dernière minute de jeu pour s'assurer de la victoire. La défaite est allée à Alexandre Plourde.

« Rien n'a fonctionné lors du match. L'exécution n'y était pas du tout. Les Draveurs ont une très bonne équipe mais je m'attendais à ce qu'on performe mieux », a commenté l'entraîneur Michael Dupuis.

Gain à Mascouche

Le lendemain soir à Mascouche, les Cyclones ont repris le chemin de la victoire avec un gain convainquant de 8 à 3, contre les Gladiateurs.

Christophe Lafontaine et David Fortier ont marqué trois buts chacun dans ce triomphe. Jonathan Comtois et Rémy Beaupré ont complété la marque.

Jérémy Tremblay a remporté la victoire devant la cage des Cyclones. « Tous les gars ont bien exécuté le plan de match. De plus, Jérémy Tremblay a fait les arrêts au bon moment », a souligné Dupuis.

Cette semaine

Les Cyclones ne joueront qu'un match cette semaine, alors qu'ils recevront les Pétroles Courchesne de Nicolet, exceptionnellement à l'aréna Familiprix de Saint-Gabriel-de-Brandon, le 1er octobre, dès 19h30.

Pour l'occasion, l'admission sera gratuite pour tous les joueurs des Archers et Cyclones ainsi que pour les étudiants de l'école Bermon accompagné d'un adulte.