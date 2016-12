Les Sportifs terminent leur calendrier préparatoire avec une fiche parfaite

Les Sportifs de Joliette ont terminé leur calendrier de matchs hors-concours avec une fiche parfaite de quatre victoires en autant de parties.

Les hommes de Dany Leblond ont inscrit un gain convaicant de 5 à 2, le 24 septembre, devant leurs fans au Centre Récréatif Marcel-Bonin.

Il n'a fallu que 48 secondes au capitaine des Sportifs, David Poulin, pour donner l'avance à son équipe, avec son cinquième en match préparatoire. Nicolas Riendeau, aussi avec son cinquième, doublait l'avance de Joliette à 9:47.

Julien Bellehumeur, avec son troisième, a marqué le troisième filet des locaux à 2:00 du début de la deuxième. Julien Houle a redonné espoir à Louiseville, dès le début du dernier vingt à 1:05.

Mais les joliettains ont mis le match hors de portée à leur adversaire avec deux buts en moins de trois minutes soit le premier de Sébastien Bourassa (5:43) et le second de Pelletier (8:37). Houle a ajouté un deuxième but pour le Bellemare avec moins de quatre minutes à faire.

Michael Boudreault a remporté la victoire en stoppant 23 des 25 rondelles dirigées vers lui, les Sportifs ont obtenu 31 lancers sur Joel Quirion et Julien Giroux. Richard Roberge et Jordan Éthier ont engagé le combat pour les vainqueurs.

« À chaque match, on a amélioré le nombre de buts accordés. Les gars s’en tiennent au système. On veut gagner à chaque soir», a commenté l’entraîneur Dany Leblond, après les deux victoires.

Gain à Louiseville

La veille, la troupe de Dany Leblond a arraché un gain de 3-2, en prolongation, au domicile du Bellemare.

C'est Mathieu Laverdure, un défenseur originaire de Saint-Chalres-Borromée, qui a marqué le seul but de la première période à 4:40.

Le défenseur Marley Keca a permis aux Sportifs de créer l'égalité à 13:57 du deuxième vingt. Jordan Éthier a donné l'avance à Joliette, pour la première fois du match, à 2:53 de la troisième. Alexandre Robert a marqué le but égalisateur à 13:45.

C'est Julien Bellehumeur qui a donné la victoire au Sportifs avec 27 secondes à faire en prolongation. Nick Majeau a été le gardien des vainqueurs durant toute la rencontre. Rchard Robert (2) et Mickael Prégent ont jeté les gants pour les Sportifs.

En bref

Deux visages bien connus des amateurs de hockey de la région se retrouvent cette saison derrière le banc du Bellemare.

Michel Croteau, qui a dirigé le Mission de Joliette en 2001-2002, sera l'entraîneur-chef de l'équipe. Il a dirigé plusieurs équipes dans la LNAH (anciennement semi-pro), dont Granby, LaSalle, Laval, Saint-Jean et Sorel. Croteau a aussi joué dans la série Montréal-Québec en 2011.

Il aura comme adjoint Jean-Simon Lemay. Âgé de 38 ans il vient de prendre sa retraite comme joueur actif. Il a évolué avec le National de Joliette de 1997 à 1999, inscrivant 22 buts et 50 passes en 58 parties, en saison régulière. Il a aussi disputé 16 matchs avec le Blizzard de Joliette, en 1999-2000, amassant 16 points dont 4 buts en autant de parties.

Les Sportifs débuteront leur saison régulière avec une série aller-retour contre les Loups de La Tuque, le 30 septembre et 1er octobre. Le premier duel aura lieu à La Tuque, le second, moins de 24 heures plus tard, à Joliette, dès 20h30.