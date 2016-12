De nouveaux sentiers de vélo de montagne dans Lanaudière

Un groupe de passionnés de plein air s’est uni au printemps 2016 pour fonder Plein Air Lanaudière (PAL). Leur première mission : développer un réseau de sentiers de vélo de montagne durables et écologiques pour pratiquer leur sport dans leur région.

Déjà, l’organisme à but non lucratif travaille à une première phase d’aménagement de sentiers multifonctionnels sur un terrain appartenant à la municipalité de Saint-Côme. Un premier sentier d’environ 2 kilomètres sera prochainement accessible en vélo, en randonnée, course en sentier, en fatbike et en raquette. Des sentiers de différents niveaux viendront ensuite s’ajouter au courant des prochaines années afin de proposer un réseau accessible à tous.

Le projet se veut rassembleur et mobilisateur pour la communauté. Une vingtaine de bénévoles ont d’ailleurs participé à la première corvée d’aménagement les 13 et 14 août derniers. Un franc succès!

Conjointement au projet de sentier, PAL, travaille à localiser et répertorier des points d’accès à l’eau pour officialiser ceux-ci. Avec l’aide des municipalités de nouveaux parcours canotables pourront ainsi voir le jour.

À long terme, Plein Air Lanaudière souhaite proposer son expertise et son soutien pour créer des sentiers à travers toute la région. L’organisme espère ainsi contribuer à bonifier l’offre touristique lanaudoise. En effet, selon le recensement 2015 de Vélo Québec, la province compte environ 620 000 adeptes de vélo de montagne. Parmi eux, 80 % ont réalisé un voyage au cours de l’année pour pratiquer leur sport. Pour l’instant, la région de lanaudière ne compte aucun site officiel et public de vélo de montagne. Bientôt cette donnée va changer !

Appel à tous!

Si vous souhaitez prêter main-forte à Plein Air Lanaudière, une corvée d’aménagement de sentier aura lieu cet automne, le samedi 1er octobre à Saint-Côme. Suivez les actualités sur la page Facebook de Plein Air Lanaudière pour en savoir plus!