Début de calendrier préparatoire parfait pour les Sportifs

Les Sportifs de Joliette ont débuté du bon pied leur calendrier préparatoire, en remportant deux victoires contre le Big Foot de Saint-Léonard-d’Aston.

La troupe de Dany Leblond a tout d’abord inscrit un gain de 7-6 au domicile du Big Foot, le 16 septembre. Nicolas Riendeau et le capitaine David Poulin ont réussi un doublé dans la victoire. Jordan Éthier (1-2), Nicolas Pelletier et Julien Bellehumeur ont été les autres marqueurs. Nick Majeau (3 buts) et Mickael Boudreault (4 buts) se sont partagé le travail devant le filet de Joliette.

Le lendemain, Les Sportifs ont renoué avec leurs partisans du Centre Récréatif Marcel-Bonin et l’équipe locale a inscrit cinq buts sans réplique en route vers un gain de 6 à 4.

Saint-Léonard-d’Aston a ouvert la marque dès la quatrième minute du premier vingt grâce à Marc-André Côté. En deuxième, les Sportifs ont répliqué avec trois buts en un peu plus de quatre minutes soit le troisième de Nicolas Riendeau (13:29) et de David Poulin (14:48), en match pré-saison, et le second de Jordan Éthier (17:35).

Joliette a ajouté deux autres filets tôt en troisième grâce au deuxième du match de Riendeau (3:13) et le premier du défenseur Gabriel Lévesque (5:04). Saint-Léonard d’Aston a cependant rétréci l’écart à 5-3 avec des buts à Mathieu Loisielle et Jason Pitt.

Le capitaine des Sportifs, David Poulin a réussi son deuxième de la rencontre à 12:43. Maxime Charette a complété la marque pour les perdants.

Les jeunes Simon Larocque (3 buts sur 23 lancers) et Francis Tessier (1 but sur 2 tirs) était devant le filet des vainqueurs. Simon Bréard, des Sportifs, a livré deux combats sans histoire contre Jean Guévremont.

« Je suis content de ce j’ai vu ce soir. J’ai aimé l’effort des gars, surtout nous étions à un deuxième match en deux soirs. Gabriel Lévesque m’a impressionné à la ligne bleue alors que Nicolas Riendeau, avec ses quatre buts, gagne de plus en plus son temps de glace », a commenté Dany Leblond, après la rencontre.

« Je suis arrivé au camp très confiant. Mon objectif est de percer l’alignement régulier et de faire ma place », a pour sa part mentionné le #3 de Joliette, qui avait disputé quelques parties l’an dernier.

Les Sportifs termineront leur calendrier préparatoire le week-end en disputant deux parties contre le Bellemare de Louiseville. Le second duel aura lieu à Joliette, le 24 septembre à 20h30.