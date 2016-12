Début des matchs hors-concours des Sportifs

C’est ce week-end que les sportifs de Joliette débuteront leur calendrier préparatoire.

Les joueurs du nouvel entraîneur-chef Dany Leblond disputeront tout d’abord une série aller-retour, le 16 et 17 septembre, contre le Big Foot de Saint-Léonard-d’Aston de l’entraîneur André Alie, capitaine du défunt National au milieu des années 1990. Le premier duel aura lieu au domicile du Big Foot et le second, le lendemain soir, dès 20h30, au Centre Marcel-Bonin.

« Ça sera une belle occasion pour les jeunes recrues d’impressionner. Je prévois en aligner cinq environ à chaque match », a confié au Journal, Dany Leblond.

Parmi les joueurs qui tenteront d’impressionner, il y a le défenseur Marek Keca et l’attaquant Sébastien Bourassa. « Bourassa s’est présenté en bonne condition physique malgré ses 35 ans. Il a joué une dizaine de matchs avec les Chiefs de Laval en plus d’avoir évolué avec Laval et Cowansville dans le senior AA. J’ai hâte de les voir », a ajouté le nouveau pilote joliettain.

En tout, une trentaine de joueurs dont près d’une vingtaine de vétérans se sont présentés pour le premier entraînement, le 10 septembre. Pour le match du 16 septembre, les deux gardiens de l’an dernier, Nick Majeau et Mikael Boudreault verront de l’action. Deux jeunes gardiens devraient être envoyés dans la mêlée, le lendemain soir.

Le week-end du 23 et 24 septembre, les Sportifs disputeront deux autres parties hors-concours, cette fois-ci contre le Bellemare de Louiseville. Dany Leblond s’attend à mettre sur la glace sa formation presque complète pour la saison 2016-2017, qui débutera le 30 septembre à La Tuque.