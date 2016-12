Noémie Morin athlète de la prochaine génération de Patinage Canada

Au cours de l’été, Patinage Canada a lancé la série estivale nationale pour toutes les disciplines de Pré-Novice à Senior, afin de pouvoir élever le niveau de patinage au Canada en récompensant la cohérence des performances et en offrant aux patineurs du Canada l’occasion de rivaliser entre eux.



Noémie Morin, 15 ans, membre du Club de Patinage Artistique Les Étoiles d’Argent de Joliette, a obtenu l’une des 10 places disponibles dans la série estivale. Évoluant dans la catégorie Novice, suite à ses performances de l’été, lors du Minto Summer Skate et les Championnats Québécois d’Été, Noémie a obtenu le 7e meilleur pointage sur 95 patineuses au Canada.



Le résultat de ses performances fait en sorte qu’elle a obtenu son laissez-passer pour le Défi de Patinage Canada qui aura lieu du 30 novembre au 4 décembre au Sportplexe de Pierrefonds. De plus, Noémie se voit incluse comme membre de la réserve d’athlètes identifiés de la prochaine génération (NEXT GEN) pour la saison de Patinage Canada et est invitée à un camp de développement lors des Internationaux d’Automne de Patinage Canada.



S’entraînant près de 20 heures par semaine sur glace et hors-glace à l’École Excellence Rosemère avec l’entraîneur en chef Yvan Desjardins, Noémie prendra part, dans les prochaines semaines, à des compétitions provinciales et invitations afin de bien se préparer pour le Défi de Patinage puisqu’elle a comme objectif de se tailler une place parmi les 18 meilleures au Canada afin de pouvoir participer aux Championnats Nationaux de patinage Canadian Tire qui se tiendront du 16 au 22 janvier en Ontario.