Retour du hockey senior à Saint-Gabriel

Après un an d’absence, le hockey senior sera de retour à Saint-Gabriel-de-Brandon cet automne.

Sous le nom des Loups, la formation évoluera dans la Ligue Senior du Richelieu. Ce circuit comprend aussi les villes d’Acton Vale, Bedford, Beloeil, Boucherville, Farnham, Sainte-Julie, Waterloo.

Chaque équipe est formée de joueurs locaux. Du côté de Saint-Gabriel, les gardiens Mathieu Blanchard et Olivier Thomas, les défenseurs Samuel Jetté-Masse, Michael Dupuis, Marc-André Léonard et Dominic Caron ainsi que les attaquants SimonGaudet, Yanic Pelletier, Tommy Maltais, les frères Gabriel et Samuel Bélanger, Marco Charrette, Philippe Dubé, Éric Boulard, Francis Marsolais, Dominc Desjardins ont déjà signé des ententes.

Chaque équipe jouera 20 parties en saison régulière. La mise en échec sera permise partout sauf dans la zone neutre sur quatre coins de mise en jeu. La Ligue mise sur les habiletés des joueurs.

Les Loups disputeront deux matchs préparatoires ce week-end. Ils recevront Acton Vale, le 10 septembre, à 19h30, avant de les visiter le lendemain.

La saison débutera régulière le 17 septembre.Le prix d'entrée est de 5$. Les jeunes de 12 ans et moins et ceux portant un chandail du hockey mineur seront admis gratuitement.