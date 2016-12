Un nouveau club de gymnastique ouvre ses portes à Notre-Dame-des-Prairies

Un nouveau club de gymnastique, le Gym Annalie, ouvre ses portes dès septembre dans la MRC de Joliette, soit à Notre-Dame-des-Prairies.

Le nouveau club de gymnastique offre des équipements sécuritaires et haut de gamme, des rabais familiaux avantageux ainsi qu’une équipe dynamique et compétente. Les inscriptions sont maintenant commencées et une journée portes ouvertes aura lieu le 10 septembre prochain, de 12 h à 16 h incluant des qualifications gratuites pour le volet compétitif, à 14 h.

Les services offerts chez Gym Annalie comprennent la gymnastique récréative dès 12 mois, les cours parents/enfants, les cours de trampoline pour les garçons, les fêtes d’enfants spécialisées, les cours de gymnastique volet compétitif en collaboration avec l’école de danse Symbiose, les cours de cheerleading volet compétitif et récréatif en collaboration avec Éclipse Athletic’s Cheerleading, les cours combo karaté et gymnastique en collaboration avec le centre d’arts martiaux Yosanryu et une prématernelle artistique en collaboration avec Les Apprentis sages actifs.

Au sujet de Gym Annalie

Gym Annalie est né d'une passion commune de trois mères pour la gymnastique artistique. Toutes ayant à cœur le succès de leurs filles dans ce sport, elles décident de créer Gym Annalie, situé sur la route 131 à Notre-Dame. L'objectif du club est axé sur la sécurité des jeunes, les bonnes techniques et le plaisir de la compétition.