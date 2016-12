Dominique Ducharme président d'honneur du tournoi Novice-Atome A. Laporte et fils Kubota de Joliette-Crabtree

Le tournoi Novice-Atome A. Laporte et fils Kubota de Joliette-Crabtree aura 12 ans cette année. La douxième édition se tiendra du 1 au 11 décembre 2016 au Centre sportif Marcel-Bonin de Joliette ainsi qu’à l’aréna Roch-Lasalle de Crabtree. Des équipes des quatre coins du Québec se joindront à la fête!!! De la région de Québec à l’Outaouais, de L’Estrie aux Laurentides, de la Montérégie à Montréal en passant par Lanaudière plus de 58 équipes s’affronteront dans une compétition des plus conviviales. Plus de 900 joueurs, 300 entraîneurs et 3000 parents et amis se donneront rendez-vous dans la région pour ses deux semaines de plaisir et de bon hockey. L’association de hockey mineur de Joliette-Crabtree sera représentée par 18 équipes des catégories Novice A-B-C, Atome A-B-C-BB et AA. Les retombés économiques de notre tournoi pour notre région sont estimés à plus de 200 000 $ pour les deux semaines de compétition.

Comme à chaque année le tournoi Novice-Atome est une des plus grande fête sportive dans la région. Dans cet esprit de fête, les organisateurs du tournoi Novice-Atome A. Laporte et fils Kubota ont décidé avec fierté d’offrir la présidence d’honneur du tournoi 2016 à un ami du hockey mineur de Joliette-Crabtree depuis plusieurs années , M. Dominique Ducharme entraîneur d’équipe Canada junior directeur générale et entraîneur des Voltigeurs de Drummondville, il participera aux festivités d’ouverture officielle du tournoi.

Cette année encore, le comité organisateur du tournoi travaille à faire de notre tournoi l’un des plus aimé et des plus couru au Québec. Avec une formule renouvelée, le jeu y sera des plus excitants. Le tournoi Novice-ATOME c’est plus de 150 bénévoles, de nombreux et généreux commanditaires dont notre commanditaire officiel A. Laporte et fils Kubota, les villes de Joliette et Crabtree. Nous tenons à les remercier, car sans eux, il ne serait pas possible de tenir cet événement grandiose. Tous les profits de l’édition 2016 du tournoi seront versés à l’association de hockey mineur de Joliette-Crabtree afin de financer leurs activités.

En terminant, pour connaitre l’horaire du tournoi nous vous invitons à visiter notre nouveau site internet au www.ahmjc.org sous l’onglet Tournoi.