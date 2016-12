Les Cyclones junior AA sautent sur la glace

Près de 25 joueurs ont pris part, le 13 août, au Centre Sportif et communautaire de Brandon, au début du deuxième camp d’entraînement des Cyclones de Joliette-Crabtree, dans la Ligue Junior AA Laurentides-Lanaudière.

« On devrait avoir une équipe encore très compétitive cette année. Seulement quatre joueurs ne seront pas de retour soit le gardien Jean-Olivier Bibeau ainsi que les joueurs Benoit Huard, Joé Dubeau et Vincent Larivière », a mentionné au Journal, Stephen Subrani, gouverneur et entraîneur-adjoint de l’équipe.

De plus, cinq autres joueurs pourraient se rapporter à l’entraîneur Michael Dupuis, ceux-ci étant dans des camps junior AAA ou collégiaux.

« Comme presque tous les joueurs seront de retour, il y aura un poste d’ouvert devant le filet, deux à la défensive et deux en attaque », ajoute M. Subrani. Par ailleurs, le meilleur marqueur de la Ligue, David Fortier, sera de retour avec les Cyclones, cet automne.

Les jeunes hockeyeurs d’âge junior intéressés à participer au camp peuvent encore communiquer avec l’organisation au junioraa@ahmjc.org

Cette année, la Ligue Junior AA Laurentides-Lanaudière comptera 14 équipes réparties dans deux divisions. Les villes de Mascouche, Lachenaie, Farnham, Trois-Rivières et Nicolet.

La saison régulière comprendra 32 parties et débutera le 9 septembre prochain. Pour ce qui est des matchs hors-concours, les amateurs de hockey pourront voir la nouvelle mouture des Cyclones, le 19 août dès 20h00, au Centre Marcel-Bonin, alors que Nicolet sera le visiteur.

Joliette-Crabtree rendra visite à Nicolet, le lendemain soir. Le 28 août, les Cyclones visiteront Trois-Rivières avant de recevoir Trois-Rivières, le 2 septembre. Les Cyclones termineront leur calendrier préparatoire en disputant une série allez-retour contre Lachenaie, le 3 et 4 septembre. La rencontre du 3 septembre sera présentée à Saint-Gabriel dès 19h30.

L’entrée, pour le match du 19 août, est gratuite pour tous les jeunes accompagnés d'un adulte. Les billets de saison sont aussi disponibles pour seulement 125$ la paire (inclus les joute hors-concours, saison régulière et les séries) Pour info junioraa@ahmjc.org.

Tournoi de golf des Cyclones

Par ailleurs, les Cyclones tiendront leur premier tournoi de golf le 27 août prochain, au club de golf Base-de-Roc de Joliette.

La journée se déroulera sous la présidence d’honneur de l’animateur radio bien connu Mario Lirette.

Le coût du billet est de 125$ par personne ou 500$ par quatuor et comprend golf, voiturette, souper et party Fièvre du samedi soir. Des places sont encore disponibles en communiquant au junioraa@ahmjc.org