10 ans de motoneige sur l’eau à Lavaltrie

Le Championnat provincial de courses de motoneiges sur l’eau fêtera ses 10 ans à Lavaltrie le 27 août et les promoteurs de la compétition promettent d’en mettre plein la vue à compter de 11h.

Le responsable du marketing, Denis Poirier, promet une ambiance festive, encore plus familiale et de l’animation tout au long de la journée sur le plus beau site de compétition au Québec.

« Pour ce 10e anniversaire, nous ajouterons d’immenses jeux gonflables, des mascottes, du maquillage pour les enfants, beaucoup de tirages et plusieurs autres surprises. On sent que notre événement gagne énormément en popularité, alors que plusieurs partenaires se sont ajoutés cette année. Je tiens à remercier ces précieux commanditaires pour leur appui. On sent que la communauté s’approprie de plus en plus le Championnat provincial. Il est devenu un incontournable dans la région de Lanaudière », souligne-t-il avec enthousiasme.

L’épreuve, sanctionnée par le Circuit de motoneige sur l’eau du Québec (CMEQ), donnera lieu à des courses effrénées mettant en vedette des spécialistes des épreuves d’ovales, de drags et de sauts. Il y aura également des performances de skis nautiques tirés par motoneige. Le président du CMEQ et promoteur de l’événement, André Fortier, assure que la compétition sera très relevée.

« Il y a de la relève et les nouveaux visages donnent du fil à retordre à nos vétérans. Lors du premier programme de la saison, à Victoriaville, les Claude Labonté de Drummondville, Éric Gauthier et Nicolas Matte de Saint-Raymond, le vétéran Robert Gingras de Princeville, ainsi que Michaël Rodrigue de Saint-Georges en ont mis plein la vue. Les coureurs viennent d’un peu partout et l’engouement se fait sentir à la grandeur de la province. On s’attend d’ailleurs à ce que des pilotes locaux tels que Chany Paquin de Saint-Barthélemy, ainsi que Paul et Patrick Pratte de Saint-Léon participent aux épreuves », précise M. Fortier.

Le site de compétition est situé en bordure de l’autoroute 31 (sortie 2) entre Lavaltrie et Joliette. Des billets sont disponibles en prévente au coût de 15 $ chez Burger King Lavaltrie. La journée même, il en coûtera 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les adolescents de 12 à 17 ans pour assister à l’événement. L’entrée est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins.

« Les roulottes sont admises sur le site et on invite les gens à amener leurs chaises. Il y aura un service de restauration et vente de rafraîchissements. Venez fêter avec nous », lance le promoteur.

Pour plus d’informations, il est possible de visiter le site Web : www.cmeqracing.ca ou de contacter Denis Poirier : 450-898-7853 ou André Fortier : 819-357-2635.