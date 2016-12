Le Club de boxe Michel Morin fête ses dix ans

Le 9 août, le club de boxe Michel Morin fêtera son dixième anniversaire d'existence.

Le club, qui est situé sur la rue Bruneau à Notre-Dame-des-Prairies, offre des cours de boxe récréative et de mini boxe pour les 6 à 11 ans ainsi que de boxe compétitive pour les plus âgés. Des accessoires et des produits Vita Santé sont aussi disponibles.

« Actuellement on est en pleine période d'inscription pour l'automne. Il y aura notamment des cours de boxe en groupe le mardi soir et le samedi matin » a mentionné le propriétaire du club, Michel Morin.

Ce dernier tient aussi à remercier tous les entraîneurs, boxeurs et boxeuses, bénévoles et fiers commanditaires qui ont aidé au succès du club au fil des années.

Informations: www.boxemichelmorin.com ou par facebook au www.facebook.com/Club-de-boxe-Michel-Morin-197580833599286/