Les deux gardiens des Sportifs de retour

Après le coeur de son attaque, cinq de leurs défenseurs et trois hommes forts, les Sportifs de Joliette confirment le retour de ses deux gardiens de buts, en vue de la prochaine saison.

Nick Majeau a travaillé dans 18 des 22 matchs de son équipe, l’an dernier. Le cerbère de Saint-Esprit a compilé une fiche de neuf victoires, six défaites et deux revers en prolongation ou en fusillade, avec une moyenne de buts alloués de 3,54. En séries, il avait participé aux sept matchs des Sportifs, avec un dossier de trois gains et autant de revers avec une moyenne de 3,81.

De son côté, Michael Boudreault a connu du succès lorsque Joliette l’a utilisé. Il a récolté trois victoires et subi une seule défaite en sept parties régulières, avec une excellente moyenne de 2,41 buts accordés. Il a été crédité d’un échec en trois matchs, durant les séries, avec une moyenne de 2,44.