Cinq défenseurs des Sportifs reviennent

Cinq défenseurs de la première édition des Sportifs de Joliette seront de retour pour la prochaine saison.

Il s’agit d’Olivier Richard, Michaël Prégent, Gaven Aspirot, Julien Belhumeur et Napessis André.

Aspirot a été le meilleur pointeur chez les arrières avec 11 points, soit 4 buts et 7 aides en 18 parties. André en a amassé 9 (4-5) en seulement 11 matchs.

Olivier Richard a disputé 21 des 22 rencontres de son équipe, avec une fiche de 3 buts et 5 passes. Reconnu pour son jeu robuste, Prégent a été le défenseur le plus puni avec 44 minutes en 21 duels. Il a aussi ajouté six points à sa fiche (2-4).

Enfin, Belhumeur, de Berthierville, a rendu de fiers services aux Sportifs lorsque l’ancien entraîneur André Lachance l’avait inséré dans l’alignement. Ses 4 passes en dix parties en est un bel exemple.

Les Sportifs ont terminé leur première campagne avec la meilleure défense avec seulement 76 buts accordés en 23 rencontres. C’est 13 de moins que Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Soulignons enfin que Nathalie Bibeau sera de retour pour une deuxième saison derrière le micro lors des matchs locaux de l’équipe joliettaine.