Lanaudière est la région s’étant le plus améliorée aux Jeux du Québec

La 51e Finale des Jeux du Québec à Montréal s’est terminée le 25 juillet dernier. Lanaudière a été désignée comme la région s’étant le plus améliorée depuis la dernière Finale d’été.

En athlétisme, les athlètes ont décroché un nombre impressionnant de quinze médailles. Chez les filles, le nombre de médailles est plus que satisfaisant. Au relais, les cadettes Audrey Guérin de Repentigny, Maoly St-Germain de Mascouche, Marie-Laurence Roy de Lavaltrie et Meagan Trudel de Repentigny se sont méritées l’argent pour le relais 4 X 100 mètres.

Au baseball, les garçons se sont mérités la médaille d’argent. Ils ont perdu en finale contre la Mauricie 5 à 4. Au basketball féminin, les filles ont connu une défaite lors de la finale de deuxième division devant les Laurentides 40 à 26. Elles reçoivent la petite médaille d’argent et terminent onzième du tournoi. Alors que l’équipe masculine a reçu l’or en finale de la deuxième division après avoir battu le Saguenay-Lac-St-Jean 53 à 45. Ils terminent également onzième du tournoi.

Au softball, les filles ont, malheureusement, connu la défaite en terminant ainsi dernières du classement. Chez les archers, l’équipe termine neuvième parmi les délégations. Aux cibles concentriques et au parcours animalier à l’arc à poulie, Audrey Henri de St-Esprit a obtenu les 5e et 8e positions. À l’arc recourbé, Loïck Roy a frôlé le podium au parcours animalier et a atteint la 8e position aux cibles concentriques. Toujours à l’arc recourbé, Nicholas Carroll de St-Alphonse-Rodriguez a terminé 6e.

Les équipes de volleyball de plage, les garçons, Zachary St-Georges et Guillaume Rivest de St-Félix-de-Valois et les filles, Arianne Vigneault de Mascouche et Jessica Valente de Terrebonne, ont eu un excellent tournoi en recevant tous la médaille d’argent. En finale, les filles ont affronté la Rive-Sud et les garçons se mesuraient à l’Estrie.

Rappelons qu’au premier bloc, la délégation avait gagné sept médailles : quatre médailles d’or dont trois au golf et une en soccer, deux médailles d’argent dont une en triathlon et l’autre au volleyball masculin et une médaille de bronze au tennis.

La délégation de Lanaudière termine la 51e Finale des Jeux du Québec 12e au classement des médailles avec un total de 25 médailles dont quatre médailles d’or, treize d’argent et huit de bronze. Passant de la 9e place au classement général, il y a deux ans, à Longueuil, la délégation lanaudoise a atteint le 4e rang au classement des drapeaux des Jeux avec 210 points, soit trois points derrière le Lac-St-Louis. Ainsi, Lanaudière se mérite la bannière de la région s’étant le plus améliorée.

Loisir et Sport Lanaudière est fière des résultats obtenus pour la région et félicite tous les athlètes pour leurs performances. La prochaine finale provinciale